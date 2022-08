887.000 kijkers zien angstige Martien Meiland naar arts gaan: ‘Het voelt gewoon niet goed’

Grote paniek bij Martien Meiland in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Chateau Meiland gisteravond. 887.000 kijkers zagen hoe de flamboyante realityster kampte met pijn op zijn borst en direct van het ergste scenario uitging. ,,Ik zat vanmorgen al gelijk negatief in m’n hoofd. Zo niet leuk”, zei hij met waterige ogen.

In het gloednieuwe seizoen Chateau Meiland draait het veelal om het huwelijk van Maxime en haar verloofde Leroy. In de aflevering van gisteren was te zien hoe het stel razend enthousiast naar Martien en Erica ging om te vertellen over hun trouwlocatie, maar in plaats van honderduit te kunnen vertellen, zat Martien als een hoopje ellende op de bank in zijn badjas.

Maxime vroeg zich af wat er was. ,,Ik ben helemaal niet lekker geweest. Nee, ik zat vanmorgen al gelijk helemaal negatief in m’n hoofd, zo niet leuk. En vanmiddag kreeg ik pijn hiero, op m’n borst. Toen ben ik even buiten gaan lopen en nou is het gaan zakken. Maar ik maak me dan zo druk, of het zakt”, klonk het angstig.

Martien stelde te twijfelen of hij niet naar een arts moest om zichzelf te laten onderzoeken. Erica daarentegen bekeek het allemaal wat minder paniekerig en stelde dat Martien ‘wel een beetje hypochonder’ is. ,,Gisteren was-ie al niet lekker, vandaag ook niet. Maar hij is heel gauw in paniek, hé, dan gaat-ie gewoon huilen, zegt -ie: ‘Ik zal toch niet dood gaan’?”

Quote Het voelt gewoon helemaal niet goed Martien Meiland

Uiteindelijk besloot Martien toch naar zijn gevoel te luisteren en een afspraak bij de arts te maken. ,,Ik heb er gewoon geen goed gevoel bij. Ik heb eigenlijk nooit wat en de laatste tijd ben ik toch een beetje aan het kwakkelen. Ik wil dat er foto’s genomen gaan worden, want het voelt gewoon helemaal niet goed. En meestal heb ik dan wel gelijk hoor, dus ik ben benieuwd wat hij gaat zeggen.”

Martien kon met een gerust hart huiswaarts keren: er was niets aan de hand. Maar in plaats van het thuisfront op de hoogte te brengen, was hij de huisarts alweer vergeten en ging hij nog even langs kantoor. Eenmaal thuis had hij goed nieuws: ,,Hij zei: het is helemaal niet slecht. Het is waarschijnlijk gewoon een spier die in de verdrukking zit. Ik ben zo blij dat ik geweest ben”, aldus een emotionele Martien, waarop Erica lachend reageerde: ,,Jij bent ook wel een aansteller hoor!”

Kijkcijfers

Met 887.000 kijkers staat Chateau Meiland op plek 8 in de top 25 best bekeken programma’s. De start van het nieuwe seizoen Expeditie Robinson deed het beter: daar stemden 1.101.000 mensen op af.

Chateau Meiland scoorde vorig jaar aan het begin van het nieuwe tv-seizoen 1,1 miljoen kijkers met de eerste aflevering. Dat zijn er dit jaar dus wat minder. De start van spin-off Chateau Bijstand, waarin Martien Meiland en zijn familie een maand op bijstandsniveau moeten leven, leverde in maart van dit jaar eveneens ruim een miljoen kijkers op.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de lange zomerstop van RTL en SBS, Festival der Liefde met Anita Witzier en Edson da Graça en Nick & Simon.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: