730.000 kijkers zien zesde date van B&B-eigenaar Martijn razendsnel vertrekken

De zesde potentiële nieuwe vlam van Martijn uit B&B vol liefde heeft sinds gisteravond het record voor snelst huiswaarts gekeerde deelnemer op haar naam staan. 730.000 kijkers zagen hoe Linda met goede hoop haar entree maakte in de Portugese bed and breakfast van Martijn, maar enkele uren later alweer op het vliegtuig naar huis zat. ,,Ik ben al verliefd geworden op Fenna”, luidde de boodschap van Martijn.

Vorige week schokte Martijn zowel zijn date Susanne als de andere date Fenna met een openbaring: aan een kampvuur kondigde hij ineens aan dat hij binnen no-time verliefd was geworden op Fenna. ,,Ik ben heel blij voor je, maar ik ben beduusd, in shock. Ik heb dit niet aan zien komen, al na één date”, reageerde Susanne in shock.

Voor Martijn was het zo klaar als een klontje: hij zou voor de volle honderd procent voor Fenna gaan en wilde niemand anders. Dat er nog een zesde deelnemer naar Portugal onderweg was, vond Fenna moeilijk. Zij stelde dat Martijn diegene wel een kans moest geven. Maar toen verpleegkundige Linda eenmaal in de bed and breakfast kwam aanzetten, besloot Martijn direct open kaart met haar te spelen. ,,Ga even zitten, want ik ga meteen op je dak vallen. Ik wil je iets vertellen en daar heb ik het heel moeilijk mee.”

Martijn onthulde dus dat hij al gevoelens had voor Fenna. ,,Jij bent hier met een reden. Voor mij. Om mij beter te leren kennen. Nu heb jij de pech dat je als laatste hier aankomt. Dat is zuur, voor jou, want ik ben al verliefd geworden op Fenna.”

Linda kon Martijns eerlijkheid waarderen, maar was zichtbaar teleurgesteld. Ondertussen probeerde Martijn het leed te verzachten door Linda te vertellen dat ze best nog mocht blijven in zijn B&B. Een toekomst met hem zat er alleen niet in. Maar Linda had haar keuze al gemaakt en wilde linea recta naar huis. ,,Het is niet anders, denk ik. Het is jammer dat ik die kans niet heb gekregen.”

En zo werd Linda’s onaangeraakte koffer naar beneden gesleept en keerde ze, zonder ook maar iets van Martijns liefde te hebben gezien, terug naar Nederland.

