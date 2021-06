5 sterren voor nieuwe album: keuzes Douwe Bob pakken voortreffelijk uit

Video Humberto scoort met Hazes: ‘Ik kloot maar wat aan’

9:20 Voor het eerst sinds het stoppen van RTL Late Night is Humberto Tan terug met een dagelijkse talkshow, en hij trapt af met mooie cijfers. Er keken gisteravond 809.000 mensen naar Humberto op RTL 4, slechts een fractie minder dan naar talkshowconcurrent Op1. Aan tafel zat onder anderen André Hazes, die vertelde waarom er geen dag voorbijgaat zonder dat hij in de publiciteit is. ,,Ik kloot ook maar wat aan.”