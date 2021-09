5 sterren voor Aladdin: Het glazuur spat van je tanden, maar binnen een minuut houd je van de ADHD-geest

foto's Musical Aladdin zondag eindelijk in première in Circusthea­ter

24 september De musical Aladdin gaat aankomende zondag eindelijk in première. In eerste instantie zou Aladdin al in het najaar van 2020 te zien zijn, maar dit plan moest worden aangepast door de coronalockdown van de theaters. Vandaag zijn de eerste scènefoto’s vrijgegeven.