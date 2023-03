5 sterren: het slotalbum van Vrienten, Kooymans en De Groot komt hard binnen

khalid & sophie Stop Pesten Nu verbijs­terd door interview Tom Egbers: 'Mis­bruikt macht om jonge collega trap na te geven’

De officiële stichting tegen pesten is verbaasd over het interview dat Tom Egbers vrijdagavond heeft gegeven in de talkshow Khalid & Sophie. De in opspraak geraakte presentator nam op eigen initiatief contact op met het programma om zijn kant van het verhaal te vertellen. Maar daarbij kroop hij te veel in de slachtofferol, zegt Patricia Bolwerk van Stichting Stop Pesten Nu. ,,Dit is herkenbaar gedrag van een pestkop die betrapt is.”