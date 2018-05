5 mei = Bevrijdingsfestivals! Hier moet je zijn

5 meiRapper Ronnie Flex, dj Fedde le Grand en de Amsterdamse band MY BABY zijn dit jaar de Ambassadeurs van de Vrijheid. In drie defensiehelikopters vliegen ze het land over om op te treden. Maar de ambassadeurs zijn niet alleen. Er treden nog veel meer artiesten op, verspreid over verschillende podia in heel Nederland. Een greep uit wie je op 5 mei allemaal waar kunt zien.

De ambassadeurs van 2018

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept al sinds 1991 bekende artiesten uit tot Ambassadeurs van de Vrijheid. Racoon, Anouk, Guus Meeuwis, Acda en de Munnik, Nick en Simon, allen waren ze ooit ambassadeur. Dit jaar is het onder meer de beurt aan dj Fedde Le Grand (40), die in 2006 wereldwijd doorbrak met de hit Put your hands up 4 Detroit. Hij wil als ambassadeur vooral een feestje vieren. ,,Ik ga niet als meester Le Grand achter de draaiknoppen staan met de boodschap: ‘Jongens, weten jullie wel hoe speciaal vrijheid is?' Daar komen ze dansend wel achter.”

MY BABY: Twee Nederlanders en een Nieuw-Zeelander

De Amsterdamse band MY BABY bestaat sinds 2012 en wordt gevormd door de Nederlandse broer en zus Cato (30) en Joost van Dijck (35) en de Nieuw-Zeelander Daniel Johnston. Hun muziekstijl is een mix van blues, dance, funk en soul. Tijdens hun Europese tour vorig jaar bezocht de band een vluchtelingenkamp in Servië. Van dat bezoek is een minidocumentaire gemaakt, die te zien is op de bevrijdingsfestivals.

Ronnie Flex draagt Anne Frank op zijn arm

,,Op mijn linkerbovenarm heb ik een grote tatoeage van Anne Frank. Die heb ik anderhalf jaar geleden laten zetten, ik wilde het al heel lang. Waarom? Zij is iemand die zo veel positivisme heeft nagelaten. De manier waarop zij schreef... Zij bleef optimistisch, en dat in een tijd van zo veel gevaar. En het was een kind, dat vind ik extra tof. Sommige mensen vinden mijn tatoeage een beetje ‘creepy’, maar voor mij voelt het helemaal niet raar. Het is een van de meest logische tatoeages die ik heb laten zetten.”

Volledig scherm Ronnie Flex heeft een tatoeage van Anne Frank. © Instagram | Ronnie Flex

Ook op 5 mei staan we stil

De 2 minuten stilte op 4 mei zijn alom bekend, maar ook op 5 mei staan we stil. ,,Met bijna 1 miljoen bevrijdingsfestivalbezoekers staan we op 5 mei om 5 minuten voor 5, 5 minuten stil. Stil bij het idee dat we in vrijheid een feest kunnen vieren en dat we dat in het hele land tegelijk aan het doen zijn”, aldus het comité.

Neem je zonnebril mee

Bevrijdingsdag wordt weertechnisch een heerlijke dag. ,,,Overal in het land schijnt de zon volop” voorspelt Raymond Klaassen van Weerplaza. ,,Langs de kust zo’n graad of 18, maar in het zuidoosten kan het tot wel 23 graden worden.” Daarbij staat er een matige wind. Ideaal helikopterweer voor de Ambassadeurs van de Vrijheid. ,,Let wel op”, waarschuwt Klaassen de festivalgangers: ,,De zon is sterk in deze tijd van het jaar. Vergeet je dus niet in te smeren, en neem ook een zonnebril mee.”

Het bevrijdingsvuur

Je ziet het al jaren prominent in het logo van 4/5 mei: het bevrijdingsvuur. Traditiegetrouw wordt het vuur in de nacht van 4 op 5 mei ontstoken op het 5 mei-plein in Wageningen. In 1945 werd in Wageningen in Hotel de Wereld de capitulatie getekend. Een bijzondere plek, voor een bijzonder moment.

Volledig scherm Ronnie Flex is ambassadeur van de vrijheid. © ANP Kippa

De acts op een rij:

In Almere zie je Douwe Bob, Coen & Sander en Jack Parow.

Voor HAEVN, Moss, Dieter van der Westen en Tape Toy moet je naar het Westergasterrein in Amsterdam.

Assen biedt Jet Rebel, The Tibbs, The Sidekicks en Lucas Hamming.

Den Bosch: Jacqueline Govaert, Young Gun Silver Fox en Andy Frasco.

Op het Haagse Malieveld staan Candy Dulfer, Tim Akkerman, Fab Morvan en Di-Rect.

In Groningen zie je Triggerfinger, Jungle by night, Famke Louise en Beats by Esko.

Volledig scherm Candy Dulfer © Carin Verbruggen

Di-Rect, Triggerfinger, Alain Clark en Jacqueline Govaert doen ook Haarlem aan.

Leeuwarden biedt Chef'special, Katie Koss, Jamila Faber en Haas.

de Wolff, Alain Clark, Mayan en Lex Uiting staan in Roermond.

In Het Park bij de Rotterdamse Euromast vind je Ladysmith Black Mambazo, Kim Janssen, Dool en Mr. Belt & Wezol.

Het Utrechtse Park Transwijk staat bol van Roxeanne Hazes, The Kik, K's Choice.

Vlissingen: daar zie je The Kik, 5voor5, Bazzookas en Broederliefde.

Nielson, Kraantje Pappie, Miss Montreal en Daredevils doen Wageningen aan.