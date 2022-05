4 sterren voor nieuw album Harry Styles: zanger verkent de gelukzalige toestand van de liefde

Waar de andere vier One Directionleden in meer of mindere mate worstelen met hun doorstart, stapelt Styles succes op succes. Zijn laatste single As it Was boekte een Spotifydagrecord: bijna 22 miljoen streams in 24 uur. Daarmee is hij nog succesrijker dan eerdere Stylessolohits als Sign of the Times, Watermelon Sugar en Adore You.