3FM-dj Wijnand Speelman geschrokken van agressieve actie Ron Brandsteder: ‘Beetje gek om je zo te gedragen’

Stel snotapen

Speelman en zijn team waren vooral beduusd door de actie. ,,Ik wil het niet groter maken dan het is, hij heeft ons niet aangereden. Maar we stonden er wel allemaal van te kijken. We spelen dit spelletje op een afgesloten terrein. Dat doen we elke week - met toestemming van het Mediapark - en dat weten veel mensen. Ook Ron Brandsteder ziet het elke week. Wij schrokken vooral van een collega die zo reageert. We snapten niet dat hij er langs wilde en dan ook nog de stoelen weg ging trappen.” Volgens Speelman hoefde Brandsteder er niet per se langs. Het gaat om een doodlopende weg met genoeg parkeerruimte. En het zou ruim voor het begin van Brandsteders radioshow Ron wacht op de nacht geweest zijn. ,,Ik denk dat er een hoop frustratie zat. Misschien heeft hij een rotavond- of week gehad. En dacht hij ‘wat een stelsnotapen, die laten mij er niet langs'. Ik zou persoonlijk voor een andere aanpak gekozen hebben.”

Verkeerde keelgat

Speelman kent Brandsteder als de ‘grote man van tv’, waar hij vroeger als klein jongetje ‘met natte haartjes’ naar keek. ,,Ik dacht ik loop gewoon op hem af, toen ik zijn auto herkende. We staan heel vaak buiten en collega's als Jeroen van Inkel of Giel Beelen komen dan ook langs en dan spreken we ze aan. Dat is voor ons vrij normaal. Maar dit schoot bij Ron blijkbaar in het verkeerde keelgat.



Volgens een woordvoerder van Omroep MAX zouden de twee elkaar hebben gesproken en zou de kous daarmee af zijn. Maar volgens Speelman klopt daar niets van. ,,We hebben elkaar niet gesproken. Ik heb wel een goed gesprek gehad met iemand van MAX. Die gaat contact met Ron opnemen en vragen naar de situatie en kijken hoe we dit gaan oplossen.”



De radio-dj heeft er vertrouwen in dat het goed wordt opgelost. ,,Misschien komt hij zelfs wel een keertje zelf meedoen”, besluit hij gekscherend.