3FM-dj's lopen de blaren op hun voeten, maar bijna niemand heeft dat door

Het Glazen Huis had iets magisch. De deur die op slot ging, de dj’s die een beetje lijden, de envelopjes die door de brievenbus werden geschoven, grote artiesten voor wie de deur heel eventjes ontgrendeld werd en een doodziek jongetje dat tegen betaling nagels lakte.



Het Glazen Huis was jaar op jaar – zelfs in 2017, de laatste editie – één van de meest besproken onderwerpen op sociale media. De huidige Serious Request-actie, waarbij drie dj-koppels van Goes naar Groningen lopen in estafette-verband, is al dagen aan de gang, maar is allerminst ‘trending’. Het uitblijven van succes is volgens programmamaker Bert van der Veer simpel. ,,Een groepje dj’s dat in winterjassen arriveert op een somber marktplein. Daar is geen mooie televisie van te maken. Nee, ik heb niet het idee dat ze een briljant alternatief hebben gevonden.”