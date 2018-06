3FM-dj Domien Verschuuren stapt over naar Qmusic

Dave Minneboo, zendermanager bij Qmusic, is enthousiast over de komst van Verschuuren. ,,Met Domien halen we een van de grootste radiotalenten van Nederland in huis. Hij is al van jongs af aan met radio bezig en staat goed in contact met zijn luisteraars.''



Domien Verschuuren heeft, zo liet hij vanmorgen weten, ontzettend veel zin in zijn nieuwe baan. ,,Ik ben 3FM en BNNVARA waanzinnig dankbaar voor alle jaren dat ik er radio heb gemaakt en met fantastische mensen heb mogen samenwerken. Voor mij is dit het moment om een nieuwe stap te maken en ik ben er trots op die met Qmusic te zetten. Een programma in de middagspits is al langere tijd mijn wens en ik heb zin om dit met frisse energie te gaan doen!'' Verschuuren is nu nog, en sinds eind 2016, in de ochtenduren te horen bij 3FM. Hij volgde Giel Beelen op, die overstapte naar Veronica.



Domien Verschuuren solliciteerde 13 jaar geleden bij het toen nog piepjonge Qmusic , maar werd toen afgewezen. Op Instagram schrijft hij daar vandaag over: ,,,In een vlaag van puberale zelfoverschatting stuur ik een demo-cd naar het adres op de website. Een paar weken later ontvang ik een nette brief van de assistent programmadirecteur.'' Daarin stond een pittige afwijzing: ,,We missen de uitstraling die centraal staat bij alles dat Qmusic doet. Succes met je eventuele verdere toekomstplannen in de media.''