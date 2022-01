3,1 miljoen kijkers zien eerste afvaller in Wie is de Mol?: ‘Hallo sukkel waar zit je met je hoofd’

Let op: spoileralert!

De zoektocht naar de saboteur speelt zich dit seizoen af in Albanië. Voor het eerst doen er elf in plaats van tien kandidaten mee. ,,Hoezo elf? Seizoen 22. De helft van 22 is elf. Het gekkengetal. Maar wat betekent dat?” peinsde WNL-presentatrice Welmoed Sijtsma aan het begin van het programma. Waarom er één kandidaat meer is dan normaal, is nog niet duidelijk. Fans van het programma speculeerden volop en denken onder andere dat er misschien twee mollen in het spel zijn.

In de eerste aflevering moesten de kandidaten - onder wie zangeres Kim-Lian van der Meij, GTST-acteur Everon Jackson Hooi en cabaretier Thomas van Luyn - een aantal klokken stilzetten om exact 11.22 (wéér een hint naar het gekkengetal?). De klokken waren afgeschermd. Aan de hand van zandlopers moesten de kandidaten de correcte tijd bepalen. Dat bleek overigens geen heel ingewikkelde klus. Alle teams slaagden hierin.

Vrijstellingen

Ook moesten alle kandidaten zich tijdens de eerste aflevering voorstellen aan de kijkers thuis en uitleggen waarom zij niét ‘de mol’ waren. Dat moment werd in augustus opgenomen. Kijkers konden via een livestream stemmen wie zijn het meest én minst verdacht vonden. Zanger Glen Faria (minst verdacht) kreeg hierop twee vrijstellingen. Hij gaf er één weg aan acteur Everon Jackson Hooi. Zangeres van Loïs Lane, Suzanne Klemann, viel tot haar spijt als eerste af. ,,De realisatie dat het spel voor mij gespeeld was, volgde een paar seconden later... Hallo sukkel, (zeg ik nu hoor) waar zit je met je hoofd???” schreef Klemann over haar vertrek in haar online dagboek.

Waar de kijkers vooraf nog dachten dat journalist Arno Kantelberg de mol was, verschoven de statistieken gedurende de uitzending. Ruim 670.000 mensen zetten via de app en site van Wie is de Mol Welmoed Sijtsma en presentator Sahil Amar Aïssa op het verdachtenbankje.

Volledig scherm Wie is de Mol?-statistieken. Sahil Amar Aïssa en Welmoed Sijtsma zijn - tot nu toe - het meest verdacht. © AVROTROS

The Masked Singer

Vorig jaar was actrice Renée Fokker de mol. Zij werd door oud-voetbalster Roxanne ‘Rocky’ Hehakaija werd ontmaskerd.

Het napraatprogramma Moltalk op NPO 3 trok zaterdagavond nog 953.000 kijkers. Tegelijk met Wie is de Mol? was op RTL 4 de Oud & Nieuw special van The Masked Singer te zien, daar keken gemiddeld ruim 2,2 miljoen mensen naar. Dat waren er iets minder dan de 2,3 miljoen kijkers voor het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1. De finale van The Big Balance op SBS6 werd gemiddeld door 404.000 mensen gezien.

Volledig scherm 2021 Loïs Lane-zangeres Suzanne Klemann viel als eerste af. © AvroTros

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: