25ste James Bond wordt deels in Noorwegen gefilmd

De nieuwe Bondfilm moet begin 2020 in de bioscopen te zien zijn. De opnames beginnen in maart. Acteur Rami Malek, die momenteel in de bioscopen schittert als Freddie Mercury in hitfilm Bohemian Rhapsody, zou hoog op de lijst staan voor de rol van grote schurk in de nieuwe James Bond.



Hoewel de producenten niets hebben bevestigd, druppelden er de afgelopen dagen steeds meer stukjes informatie over Bond 25 naar buiten. Zo zou actrice Léa Seydoux, die in Spectre de rol van bondgirl voor haar rekening nam, in het nieuwe deel opnieuw te zien zijn naast Daniel Craig als 007.



Andere acteurs die terugkeren zijn Ralph Fiennes als M, Ben Whishaw als Q en Naomie Harris als Miss Moneypenny. De 25ste Bond-film liep eerder dit jaar vertraging op doordat regisseur Danny Boyle door de producenten aan de kant werd gezet. Zijn ideeën over de reeks strookten uiteindelijk toch niet met de richting waar de vaste producenten aan dachten.