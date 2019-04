25 jaar na de dood van Kurt Cobain: 'Hij gooide alles ondersteboven’

Marokkaan­se prinses Lalla Salma mogelijk gespot op plein in Marrakesh

4 april Lalla Salma (40), de vrouw van koning Mohammed VI van Marokko, is hoogstwaarschijnlijk deze week voor het eerst in ruim een jaar weer in het openbaar gezien. Volgens verschillende Marokkaanse media was ze samen met haar dochter Lalla Khadija op het bekende plein Djemaa el Fna in Marrakesh, waar ze samen een hapje zouden hebben gegeten in een restaurant. De onduidelijke foto's bieden echter weinig aanknopingspunten. Wel is er veel bewaking te zien.