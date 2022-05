24Kitchen-gezicht omarmt kaal hoofd na kanker-diagnose en Sofia Vergara straalt in Veerkamp-badpak

Anouk: ‘Ook twee meiden uit mijn team slachtof­fer The Voice’

Anouk, oud-coach bij The Voice of Holland, zegt twee meiden in haar team te hebben gehad die slachtoffer zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag. De zangeres kwam daar naar eigen zeggen pas achter toen ze, naar aanleiding van de uitzending van Boos waarin verhalen over seksueel wangedrag bij de talentenjacht naar buiten kwamen, op onderzoek uitging.

20 mei