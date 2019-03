237 redenen om door te gaan: vrolijk theater over de dood

Het is een geestige performance over een taboeonderwerp

Lageveen (57): ,,Onze eerdere voorstelling 237 redenen voor seks was gebaseerd op een onderzoek waarover ik had gelezen. Psychologen en evolutionair biologen hadden een lijst redenen opgesteld: die liepen uiteen van ‘ik was het zat om maagd te zijn’ tot ‘ik wilde dat mijn man de tuin ging doen’. Ik moest Leopold over de streep trekken, maar het werd een persoonlijke, gevoelige en grappige voorstelling.



Daarna zei hij: onze volgende heeft de dood als onderwerp. Nu moest hij mij overhalen, daar had ik volstrekt geen zin in. Maar gaandeweg besefte ik dat de dood net zo’n taboeonderwerp is als seks. Doodsangst is van alle leeftijden. Maar de eindigheid geeft het leven kleur en waarde. Voor ons als makers was het een uitdaging om over zo’n zwaar onderwerp een vrolijke performance te maken.’’