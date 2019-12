20 jaar Top 2000: ‘Het was één kolkende massa’

,,Mijn moment was vorig jaar tijdens kerst. Het was mijn eerste vroege uitzending, ik moest van 6 tot 8 uur. Om half vijf reed ik thuis weg, ik wilde om 5 uur in Beeld en Geluid zijn om te kunnen acclimatiseren. De snelweg was leeg, iedereen was natuurlijk thuis voor kerst. Ik wist niet wat ik op dat tijdstip mocht verwachten. Maar toen ik even om het hoekje keek bij Frank van ’t Hof, die van 4 tot 6 zat, wist ik genoeg. Het was één kolkende massa. Het café staat dus echt altijd vol, echt bizar. Ik werkte vroeger voor 3FM en was met Serious Request al wat gewend, toch werd ik nog verrast.



,,Mijn eerste nummer was The book of love van Gavin James, niet bepaald een feestnummer. Maar later draaide ik ook Don’t leave me this way van The Communards, en dat dansje kan ik me nog wel herinneren. Ook vanwege de discolampen in het café, ons productieteam zorgt bij bepaalde nummers voor lichtshows of rookeffecten. Op zulke momenten waan je je in een soort discotheek.