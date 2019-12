20 jaar Top 2000: ‘Een meisje stortte in tijdens Born to Run’

,,Mijn moment was twee of drie jaar geleden. Ik draaide in de ochtend Born to Run van Bruce Springsteen. Ik zag in het café een meisje, ik schat begin 20, dat begon te huilen. Ze stond tegen de bar. Ik schrok en terwijl de muziek verder ging liep ik het café in. Zonder microfoon, want ik zag dat het niet helemaal goed ging met haar en wilde haar niet overvallen.



Waarom huil je, vroeg ik. Toen vertelde ze dat dit het favoriete nummer van haar vader Johan was en dat hij eerder dat jaar was overleden. Sanne, zo heette ze, was naar het café gekomen in het uur dat dit nummer gedraaid zou worden, bij wijze van eerbetoon aan haar vader. Allerlei mensen in het café die haar niet kenden begonnen haar te troosten.



Een giga-kippenvelmoment. Het emotioneerde me, ik probeerde me in haar te verplaatsen. Ik heb haar niet in de uitzending gehaald, wel heb ik op de radio verteld dat iemand op dit nummer had gestemd vanwege haar overleden vader en dat diegene op dat emotionele moment in het café was.