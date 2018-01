2 miljoen kijkers zien tienenregen voor Jim in The Voice

Het was een opvallende opening van de liveshows van The Voice of Holland. Coach Anouk, die niet helemaal fit was en met ademnood praatte, liet zich weer van haar harde kant zien. Ze strooide met onvoldoendes en gaf zelfs haar eigen pupil Gideon Luciana een 5. Tot het optreden van Samantha Steenwijk. Er volgde een 10 van de Haagse zangeres en dat was een voorbode voor de rest van de avond.



Het bleef tienen regenen, maar kandidaat Jim van der Zee spande de kroon. De vier coaches waren het er unaniem over eens dat zijn optreden het hoogste cijfer verdiende. Waylon loofde het gitaarspel van Jim. ,,Het is geweldig. Die gitaar hoort echt om je nek. Eindelijk iemand die het gewoon wel kan." Ook zijn eigen coach was laaiend enthousiast. ,,Ik vind jouw stem, vooral met dit nummer, echt betoverend mooi", sprak Anouk. ,,Dit was voor mij ook een tien."