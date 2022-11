2 miljoen kijkers zien panel gek worden bij onthulling van teddybeer: ‘Wat een blamage’

The Masked SingerAndré Rieu, Jan Slagter, Albert Verlinde en Roy Donders. Het waren namen die gisteren door het panel van The Masked Singer aan de Teddybeer gelinkt werden. Maar zowel Boszhard, Schrijver, Joling als Vedder zaten er compleet naast, zo zagen ruim 2 miljoen kijkers. ,,Hij is in het echt ook een teddybeer! Dit had ik kunnen weten”, riep Schrijver het uit toen de persoon in het pak zich onthulde.

Het was de Teddybeer die gisteren in de sing-off van het populaire RTL-programma niet wist te winnen van de Ridder. En dus zat er niets anders op: de mysterieuze persoon, die What a Wonderful World van Louis Armstrong zong, moest zich onthullen.

Het bleef al die tijd een raadsel voor het panel van The Masked Singer. Allerlei namen werden geopperd, waaronder André Rieu, Jan Slagter, Albert Verlinde en Roy Donders, maar wat bleek later? Het panel zat er volledig naast. Loretta Schrijver had ondertussen haar hart verloren aan de levensechte knuffelbeer. ,,Kijk die oogjes dan, wat schattig”, zwijmelde ze, terwijl de Teddybeer een showtje van de onthulling maakte.

Toen de kop van het pak werd afgedaan, schrok het panel zich een hoedje. Het bleek Meester Patissier en Heel Holland Bakt-jurylid Robèrt van Beckhoven te zijn. ,,Nee!”, riep iedereen vol ongeloof uit. Joling snelde zich ondertussen naar het podium om te laten zien dat hij Van Beckhovens naam wél op zijn blaadje had opgeschreven. Maar daar was het natuurlijk te laat voor.

Gênant

Ook Boszhard kon zijn ogen niet geloven. ,,Wát een blamage van ons”, verzuchtte hij. Schrijver kon maar niet begrijpen waarom ze de link niet had gelegd. ,,Hij is in het echt ook een teddybeer. Dat had ik kunnen weten.”

Beckhoven snapte zelf ook niet helemaal waarom zijn naam niet werd geraden. ,,Ik dacht: zitten ze nou expres ernaast? Want sommige dingen lagen er best dik bovenop; carnaval, de worstenbroodjes”, doelde hij op de tips die eerder werden gegeven. Daar kon niemand wat tegenin brengen. ,,Het is gênant”, concludeerde Vedder daarom maar.

The Masked Singer is met 2.091.000 het best bekeken programma van de avond, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Het Achtuurjournaal moest het met 1.744.000 kijkers doen met een tweede plek.

Volledig scherm Boszhard en Schrijver kunnen hun ogen niet geloven in The Masked Singer © RTL

