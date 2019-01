2,8 miljoen kijkers zien Wie is de Mol-kandidaten ‘in shock’ na eerste exit

Het was een spannende tweede aflevering van Wie is de Mol?. Mede doordat in de eerste aflevering alle tien de kandidaten mochten blijven en er dus nu zeker iemand naar huis zou gaan. In de eerste opdracht werd kennisgemaakt met het olijke duo Nikkie (vlogster Nikkie de Jager) en Rikkie (acteur Rick Paul van Mulligen). Zij moesten vanaf een stellage foto's maken van getallen. Vol humor werd er heen-en-weer gediscussieerd. Dat viel in de smaak. Kijkers suggereerde zelfs dat het tweetal een eigen programma dan wel een YouTube-serie moet krijgen.

Buiten de humor om was er ook eindelijk een discussie te zien in de groep. Sinan Can was niet tevreden over hoe de groep functioneerde en sprak zich uit. Dat resulteerde in een kleine clash, waarop besloten werd dat hij de tweede opdracht de leiding zou krijgen. Echter viel er bij de laseropdracht niet veel leiding te geven. De enige keer dat we hem echt iemand zagen helpen - hij zei tegen actrice Sarah Chronis dat ze linksaf moest slaan, omdat haar geld daar lag - werd hij volledig genegeerd.



Uiteindelijk moest dus Evi Hanssen het veld ruimen. Veel kandidaten gaven aan haar als Mol te zien en trokken hun meest verbaasde gezicht. Nikkie schreeuwde het uit: ,,Jij was mijn nummer één.” Rick Paul bekende ‘in grote shock, in paniek en in de war’ te zijn. Meesterbakker Robèrt van Beckhoven beaamde dat en noemde het ook een shock. ,,Ik denk dat bijna de hele groep haar in het vizier had.” Zelf zei Evi na afloop dat het echt geen spel voor haar is. ,,Ik doe eigenlijk alles op gevoel. Ik moest een keuze maken anders werd ik gek in mijn hoofd. Ik ben niet van het opschrijven en het allemaal onthouden, dus ik heb een risico genomen.”