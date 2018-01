2,7 miljoen kijkers zien compleet verraste Mol-kandidaten

In Wie is de Mol? is niets wat het lijkt, zo bleek gisteravond maar weer. In de goedbekeken eerste aflevering van het achttiende seizoen kwamen de kandidaten er halverwege een spel achter dat ze zich niet - zoals gedacht - allemaal in één land bevonden. De groep was namelijk opgesplitst en waren als duo's in Oekraïne, Kazachstan, Rusland, Armenië en Azerbeidzjan terechtgekomen.

Let op: dit bericht bevat spoilers.