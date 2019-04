2,4 miljoen kijkers De Luizenmoeder zien ‘steengoede’ aflevering

Rapper Nipsey Hussle (33) op stoep van eigen kleding­zaak doodgescho­ten

7:41 Nipsey Hussle is gisteren op klaarlichte dag doodgeschoten op de stoep van zijn eigen kledingzaak Marathon Clothing in Los Angeles. De rapper, wiens echte naam Ermias Asghedom was, werd 33 jaar. De muziekwereld reageert in shock.