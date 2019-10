130 mensen melden zich bij EHBO door pepperspray bij ADE-show Martin Garrix

In totaal werden zo’n 130 personen behandeld door de EHBO vanwege pepperspray. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen daadwerkelijk zijn beroofd. Er zijn op dit moment nog geen aangiftes binnen. De politie roept slachtoffers op om dit wel te doen, zodat ze met die informatie verdere stappen kunnen zetten in het onderzoek.



,,Dit is buitengewoon vervelend", reageert Tim Boersma, persmanager bij ADE. ,,Het is alleen een trend de laatste tijd. Er zijn meer voorbeelden van festival waar dit gebeurt. Vorig jaar is helaas ook vier keer voorgekomen op ADE. Helaas zijn er mensen die misbruik maken van het feit dat er veel mensen bij elkaar zijn.”



De organisatie doet er naar eigen zeggen alles aan om dit soort zaken te voorkomen. ,,We hebben een zero tolerance-beleid, maar we kunnen nooit alles vinden. We kunnen alleen proberen zoveel mogelijk risico's te vermijden.”