100-jarig jubileum De Jantjes wordt gevierd in Carré

Hoger beroep rapper Boef maanden uitgesteld

11:49 Rapper Boef moet later dan gepland voor de rechter verschijnen in het hoger beroep tegen zijn rijverbod. De zaak stond voor 27 januari op de rol, maar dat is op verzoek van zijn advocaten verplaatst naar 27 mei. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch vandaag laten weten. De zaak wordt dan inhoudelijk behandeld.