10 uur in de rij, maar dan wel exclusief bij Taylor Swift

VIDEO 538-dj Sander Lantinga meldt zich met succes ziek bij bedrijf waar hij helemaal niet werkt

16:11 Radio 538-dj Sander Lantinga (42) is erin geslaagd zich ziek te melden bij een bedrijf waar hij helemaal niet werkt. Lantinga belde tijdens de uitzending met een landelijke verzuimdienst waar hij als Blokker-medewerker Rodney van de Nattekaas meldde ‘doodziek en vreselijk misselijk’ te zijn geworden van een mosselmaaltijd. Het dienstbare personeelslid had niets in de gaten, wenste ‘Van de Nattekaas’ beterschap en beloofde zijn fysieke conditie bij te schrijven in het bestand.