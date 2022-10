1 miljoen kijkers zien Maik de Boer breken na shoot met gitzwart randje: ‘Heb in ontkenning geleefd’

Een hoopje zwart geverfde haren viel in de wastafel. Twintig jaar lang was Maiks baardje zijn handelsmerk, maar gisteravond ging het eraf. Dit was voor De Boer (61) immers niet zomaar een opdracht in de fotografieshow van RTL 4.

Het thema was ‘roaring twenties’, een tijd van bloeiende jazzmuziek, bijzondere mode en economische voorspoed. Maar Maik dacht aan iets anders. ,,Ik wil heel graag het randje opzoeken aangaande homoseksualiteit’’, zei de stylist, die zelf op mannen valt.

Dat was in die tijd niet erg geaccepteerd en op veel plekken zelfs strafbaar. Men kon nog wel lachen om een man in vrouwenkleding op het theaterpodium, maar daarbuiten was het volgens hem ondenkbaar. Juist daarom pakte hij make-up, een jurk, pruik en boa voor zijn shoot.

En een neppistool. ,,Er zijn drie vrienden van mij, of mensen dichtbij, die vanwege hun geaardheid zelfmoord hebben gepleegd’’, sprak hij. ,,Dus ik weet wat het is om daarmee te dealen.’’ Hij wil zeggen: we zijn een eeuw verder, maar hebben qua acceptatie weinig vooruitgang geboekt.

Presentator Tijl Beckand zag een mogelijk ‘tv-moment van het jaar’ toen Maik de tondeuse langs zijn kin haalde (‘in die tijd waren baarden not done’, aldus De Boer), maar voor de modekenner kwam het belangrijkste daarna. Het pistool mocht dan nep zijn, de plastic loop tegen zijn gehemelte voelde er niet minder confronterend door.

De jury, niet op de hoogte van Maiks gevoel bij de shoot, was erg te spreken over zijn uiteindelijke foto. William Rutten zag het verhaal van iemand die het niet meer ziet zitten. Maik brak.

,,Dit zit misschien nog wel dichterbij dan ik toe wil geven’’, zei hij terwijl de tranen over zijn wangen liepen. ,,Het heeft alles met acceptatie te maken. Jonge mensen zijn nog steeds anoniem nu (als het gaat om hun geaardheid, red.), vrienden die uit het leven stapten. Ik wil deze foto opdragen aan zij die het niet zagen zitten. Mij ontroert hij heel diep.’’

In ontkenning geleefd

Maik deelde de foto, waarmee hij makkelijk de show van volgende week haalde, gisteravond ook op Instagram. Het regende hartjesemoji’s van fans en collega’s. ‘Dit was emotioneel een zeer beladen aflevering voor mij’, schreef Maik tegenover zijn bijna 30.000 volgers. ‘Ook ik had het heel moeilijk met m’n geaardheid. Ik heb zo gehoopt dat het over zou gaan en heb jaren in ontkenning geleefd.’

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

In de tijd dat Maik uit de kast kwam, overleden veel mannen aan aids. ‘Men koppelde homomannen en hun seksualiteit aan de dood. Dit maakte het niet makkelijker en velen kozen soms voor een andere uitweg. Nog steeds zijn er veel jonge mensen die aan zelfdoding denken vanwege hun homo-zijn. De acceptatie is helaas soms nog ver te zoeken. Er is dus in essentie in honderd jaar, sinds de roaring twenties, weinig verbeterd. En dat raakt me.’

De Boer is dankbaar dat zijn verhaal een plek kreeg in het doorgaans luchtige programma. ‘De liefde die ik na de opnames ontving van mijn medekandidaten, Tijl, jury en team zal ik niet snel vergeten. Ik vier inmiddels het leven elke dag en ben trots op wie ik ben en waar ik sta.’

