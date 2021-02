1,9 miljoen mensen zien nerveuze Jasper nieuwe kans krijgen in The Voice

UpdateAnouk kon gisteravond de zang van Jasper Wever (28) niet langer aanhoren in The voice of Holland . De zanger uit het team van Jan Smit zat er door de zenuwen zó naast, dat ze medelijden met hem kreeg. Daar kon zijn coach zich in vinden en het optreden van wat misschien wel het ‘meest nerveuze talent in de geschiedenis van The Voice ’ is, werd voor het oog van bijna 1,9 miljoen kijkers stilgelegd. Jasper mocht het nog eens proberen.

Jasper is volgens de vier coaches van The Voice beter dan hij zelf beseft. Al bij zijn auditie, waarvoor ze alle vier omdraaiden, valt het Ali B op hoe zenuwachtig de zanger is. ,,Man, je zweet als een otter.” Met zijn ‘supermooie’ stemgeluid knokt hij zich door de battles en mag hij in de knock-outs een plek in de liveshows proberen te veroveren.

Maar de zenuwen spelen hem parten. Al vanaf de eerste noot van het lied Have you ever really loved a woman van Bryan Adams zit Jasper er naast. Presentatrice Chantal Janzen trekt een grimas, een paar seconden later houdt ook coach Anouk het niet meer. ,,Ja, ik denk dat we even moeten stoppen”, zegt ze, waarop Jan Smit zijn pupil en de band maant tot stoppen. ,,Jongens, mag ik even, even stoppen. Dit gaat niet.”

Met paniek in zijn ogen slaakt Jasper een zucht. ,,Oh god...” Anouk neemt het woord en probeert Jasper gerust te stellen. ,,Take it easy”, zegt ze. ,,Je zat er helemaal naast. Je bent hartstikke nerveus, dat zien we allemaal. Haal diep adem, laat de band opnieuw inzetten en dan gaan we er nog een keer voor.” Een zeldzame ingreep, want vrijwel nooit krijgen kandidaten in de talentenjacht een tweede kans.

Volledig scherm Jasper Wever is volgens Ali B. het meest nerveuze talent ooit in The voice of Holland. © RTL 4

Jasper zet opnieuw in en heeft ‘m dit keer wél te pakken. Zichtbaar opgelucht brengt hij het nummer tot een eind. ,,Balen”, concludeert hij over zijn misser. ,,Maar nu gaat het weer goed.”

Daar zijn ook de vier coaches het over eens. Ali B vindt dat hij een van de twee plekken in team Jan Smit voor de liveshows verdient. ,,Jij bent het meest nerveuze talent in de geschiedenis van The Voice. The Nerveus of Holland”, geint hij. ,,Tegelijkertijd vind ik je de muzikaalste uit team Jan en misschien wel de beste. Maar die zenuwen, bro, daar moet je van af. Ik weet niet of er therapie voor is.” Anouk denkt dat het wel jaren kan duren voordat Jasper over zijn zenuwen is. ,,Ik heb het al 25 jaar”, zegt ze. ,,Maar ik vind je stem supermooi en ik wil je terugzien.”

Jan Smit zit ermee in zijn maag. Want hoewel Jasper een groot talent is, is het ook wel een risico om hem met zijn zenuwen op het podium te zetten tijdens de liveshows. ,,Het is verschrikkelijk, maar ik moet niet zeuren. Ik moet een keuze maken. Ik ga je wel een stoel geven.”

En dat betekent dat de 18-jarige Evie van der Heijden haar avontuur net voor de liveshows ziet stranden. Smit: ,,Ik kan alleen mijn coachhart volgen en dan heeft Jasper veel meer hulp nodig dan jij, Evie. Dat is een compliment.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.