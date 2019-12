1,7 miljoen kijkers The Voice staan voor raadsel: broek verandert ineens van kleur

De deelname van de 29-jarige Jantien Volgers aan de populaire talentenjacht The Voice of Holland is veel kijkers niet ontgaan. Niet haar auditie is het gesprek van de dag op sociale media, maar de kleur van haar broek roept veel vraagtekens op. Hier moet sprake zijn van een Mindf*ck , menen kijkers.

1,7 miljoen mensen zagen hoe de flared broek van de Amsterdamse Jantien tijdens haar voorstelrondje maar liefst vijf keer van kleur verschoot. Terwijl ze arm in arm met haar vriend en twee vriendinnen naast zich door de gang van Studio 22 wandelde, ging haar broek van felroze, naar groen, naar blauw, naar geel en vervolgens terug naar de originele kleur.

Omdat er in de uitzending met geen woord over het trucje werd gerept, is het onbekend wat er aan de hand is. Mogelijk gaat het hier om een grap van het montageteam van RTL. Een woordvoerder van de zendergroep heeft beloofd in de kwestie te duiken.

Met haar felroze broek, gecombineerd met een zwarte top en zwarte riem, veroverde Jantien - die haar geld verdient als etaleur in een Haarlems warenhuis - een plek in het team van rockchick Anouk. Jantiens versie van Marco Borsato's Zeg me wie je ziet was goed genoeg voor de battles.

The Voice of Holland noteerde gisteren minder kijkers dan vorige week. Toen keken ruim 2 miljoen mensen naar de blind auditions. Het best bekeken programma van de vrijdag was het NOS Journaal van 20.00 uur. De kijkcijfer top 5 wordt compleet gemaakt door 2 voor 12 (1,2 miljoen), De Wereld Draait Door (1,1 miljoen) en het NOS Journaal van 18.00 uur.