1.672.000 kijkers zien ‘geïrriteerde en vermoeide’ Chantal in The Voice

Kreeg presentator Martijn Krabbé vorige week nog de volle laag over zich heen nadat hij ‘oranje’ op beeld verscheen, gisteravond was het Chantal Janzen die de aandacht op zich wist te vestigen. De presentatrice, die in een zilver glitterjurkje haar entree op de bühne maakte, was bij kijkers direct het mikpunt van spot. Niet alleen werd haar feestelijke outfit onder een vergrootglas gelegd, ook over haar gezicht werd van alles geschreven. ‘Omg wat heeft Chantal gedaan? Strak van de botox?', merkten meerdere mensen op. Anderen stelden dat de blondine weer in verwachting zou zijn van een kleine spruit.



Ondanks dat de vermeende botoxlook van de presentatrice veelvuldig werd aangekaart, waren er ook kijkers die zich oprecht zorgen maakten om Janzen. Zo zou ze geïrriteerd overkomen, niet scherp zijn en er vermoeid uitzien. ‘Wil de echte Chantal nu op het podium komen? Wat is er toch met haar vandaag?, schreef Andrea op Twitter. En een ander: ‘Ik weet niet waarom, maar ik heb met Chantal te doen. Ze lijkt niet op haar gemak.’



Janzen plaatste later op de avond een bericht op haar Instagram Stories, waarin ze indirect reageerde op de kritiek die ze over zich heen had gekregen. De blondine blijkt inderdaad met een griepje te kampen, zoals sommige kijkers al eerder veronderstelde. ‘Zo. Even kijken wie er vannacht meer wakker ligt van onze grieperige koppen inclusief verstopte neuzen, m'n kind of ik. Slaap lekker peeps!’