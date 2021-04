1,6 miljoen kijkers zien K3 coronabeleid aanpakken: ‘10.000 luchtkastelen storten telkens in elkaar’

Niels van der Laan en Jeroen Woe hebben zaterdagavond opnieuw de meeste kijkers getrokken met hun programma Even Tot Hier . Ruim 1,6 miljoen zagen in het NPO 1-programma hoe K3 het coronabeleid van het kabinet op de hak nam. Zo zongen Klaasje, Marthe en Hanne: ,,10.000 routekaarten zo onberekenbaar. 10.000 luchtkastelen storten telkens in elkaar.”

Een onverwachte criticaster kan K3 wel genoemd worden. De normaal zo brave zangeressen namen in Even tot hier geen blad voor de mond. Hun megahit 10.000 luchtballonnen werd in een nieuw jasje gestoken, waardoor het nummer nu 10.000 luchtkastelen heet. Mark Rutte en Hugo de Jonge kregen er flink van langs. ,,Wij zijn toch niet dom en naïef: zo’n onhaalbare dag, nou dat vinden zelfs wij superkinderachtig.”



Het lied, geschreven door Van der Laan en Woe, is vooral kritiek op de datum die telkens wordt genoemd bij versoepelingen. Door de coronacijfers kunnen die beloftes regelmatig niet waar gemaakt worden. ,,Mark en Hugo komen steeds met een plan met een datum erbij. Ze bouwen een schitterend luchtkasteel, maar dan blijkt dat het echt nog niet kan. We waren zo blij, maar die datum blijkt steeds opnieuw irreëel. Telkens weer. Oh, ze flikken het keer op keer.”

Studio 100

Het refrein ging als volgt: ,,10.000 luchtkastelen bouwen ze met elkaar. 10.000 luchtkastelen, nooit is het eens waar. 10.000 routekaarten zo onberekenbaar. 10.000 luchtkastelen storten telkens in elkaar.” En ook in het tweede couplet is de kritiek scherp: ,,Want ze bieden ons zo graag perspectief opdat alles weer mag. Weer een worst voor mijn neus, jongens allemachtig. Wij zijn toch niet dom en naïef: zo’n onhaalbare dag, nou dat vinden zelfs wij superkinderachtig. Kap es man, met je knullige stappenplan.”



In België hebben de K3'tjes zich moeten verantwoorden voor het lied. Studio 100 benadrukt dat de meisjes met de parodie vooral humor willen brengen in deze periode. ,,Deze bijdrage van K3 was onderdeel van een satirisch programma waarbij K3 uiteraard voor de rest totaal geen verder politiek standpunt inneemt. Het is bedoeld als humor, ze lachen ook met zichzelf, en weerspiegelt op geen enkel vlak een standpunt van één van de meiden, K3 of Studio 100", aldus Ann Janssens, woordvoerder van Studio 100.

Volledig scherm K3 bij Even tot Hier © BNNVara.

Tik m aan

Even Tot Hier was wederom het best bekeken programma primetime, al scoorde het met de 1,7 miljoen kijkers iets minder dan vorige week. Toen werd nog een kijkrecord van ruim 1,9 miljoen neergezet. Tik M Aan-vervanger Ik Vertrek zette ondertussen een score van 1 miljoen kijkers neer. Dat is meer dan de eerste aflevering van Tik M Aan, waar vorige week 836.000 mensen naar keken. Tik M Aan werd zaterdag niet uitgezonden vanwege coronagevallen binnen drie van de deelnemende teams. Het programma wordt op een later moment hervat.

RTL 4 bood ook deze week stevige concurrentie voor NPO 1 met achtereenvolgend LEGO Masters (1,5 miljoen kijkers) en De Verraders (1,6 miljoen). De SBS6-programma’s We Want More en Hoge Bomen bleven onder het miljoen met respectievelijk 774.000 en 813.000 kijkers. Zo bleek uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment.