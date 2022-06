1,5 miljoen kijkers zien ‘boze’ Corry haar kaarten voor Rolling Stones weggeven in Even tot hier

Corry, die afgelopen week viral ging na haar tirade voor de camera's van Hart van Nederland toen ze erachter kwam dat het concert van The Rolling Stones in de Johan Cruijff Arena niet doorging, dook gisteravond met een bijrol op in Even tot hier . Ze bleek ook niet naar het vervangende concert te kunnen en gaf haar kaarten weg aan Miranda die moeilijk rond kan komen. Het programma had echter nog voor het oog van 1,5 miljoen kijkers nog een verrassing voor haar.

Op social media kon je afgelopen week moeilijk om Corry heen. Het fragment waarin de vrouw stoom afblaast voor de camera's van Hart van Nederland ging compleet viral. Bij Even tot hier vertelt ze dat ze spijt heeft van hoe ze reageerde: ,,Ik zat vol emotie. Ik had inderdaad heftig gereageerd. Later had ik daar spijt van, maar het was gebeurd. Ik krijg heel Nederland over me heen. Leuke reacties, maar ook slechte reacties. En dat vind ik heel erg, want niemand weet wat The Stones voor mij betekenen.”

Corry is namelijk al bijna 40 jaar fan van de Britse band rond Mick Jagger. Ze bezoekt minimaal drie concerten per jaar van de groep. ,,Ze hebben mij door een heel donkere periode heen geholpen. Op een gegeven moment kreeg mijn dochter drie herseninfarcten en werd met loeiende sirenes weggebracht. Dat was een heel zware tijd. Toen vond ik steun bij The Rolling Stones.’’



Op 7 juli halen The Stones het afgelaste concert in de Johan Cruijff Arena, maar Corry kan er dan niet bij zijn. ,,Mijn dochter heeft een weekendje Parijs geboekt om mij te troosten dat het niet doorging", vertelt ze in de satirische show van Niels van der Laan en Jeroen Woe. ,,Het is echt heel erg balen. Ik heb gisteren een potje zitten brullen. Nu kan ik er niet naartoe. Nou moet ik mijn kaart te koop zetten, dat doet zo zeer.”

Gebroken stem

Gelukkig vinden de twee mannen aan het eind van de aflevering een oplossing voor Corry. Ze hadden eerder Miranda uit Brabant gesproken en die heeft moeite om rond te komen en voor haar zitten er helemaal geen uitjes in. Ze vragen aan Corry of zij haar kaartjes voor The Stones mag overnemen. Zij stemt in en wordt langs gestuurd bij Miranda. Eenmaal voor de deur draagt Corry met gebroken stem de kaartjes over. Daarna volgt er nog een emotionele omhelzing.



Als ze terugkeert bij de auto vindt Corry een envelop onder de voorruit. Daar zit een verrassing in voor haar. Ze kan alsnog naar The Rolling Stones, maar dan in Brussel. Blij roept ze naar boven naar de portiek van Miranda: ,,Miranda, ik ga naar Brussel!”



Het was de laatste aflevering van dit seizoen van Even tot hier. Met 1,5 miljoen kijkers was het NPO 1-programma het best bekeken programma op prime time. Matthijs van Nieuwkerk trok voorafgaand met The Connection 972.000 kijkers. Het best bekeken alternatief voor de programma's op NPO 1 was te zien op SBS 6. Het Jachtseizoen noteerde met de zusjes Meiland 602.000 belangstellenden.

