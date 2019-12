1,3 miljoen kijkers zien goudeerlijke Danny Vera bij afscheid Pauw: ‘Gouden plaat is poppenkast’

Geen hapering of een half nat oog, zoals Jeroen Pauw zelf al zei. Het instituut van de latenighttalkshow bleef tot op het laatste moment professioneel. Even werd hij door tafelgast Martijn Koning nog van zijn stuk gebracht. Die verraste hem met een aantal fragmenten van de afgelopen jaren. Daarin kwamen de interviews met treitervlogger Ismail Ilgun voorbij en toen net D66-leider Rob Jetten. Ook kwam de verspreking van Frans Timmermans voorbij waarin hij zei dat een van de MH17-slachtoffers een zuurstofmasker vast had.



,,Die hebben we daarna nooit meer aan tafel getroffen”, zei Pauw daarover, die aangaf hem nog meermaals te hebben uitgenodigd. ,,Soms struikelt iemand over zijn eigen benen en geeft een ander ervan de schuld.”

Poppenkast

Hoogtepunt in de finaleuitzending was voor veel kijkers het gesprek met Danny Vera. De Zeeuw heeft een topjaar gehad en belandde met zijn hit Roller Coaster op plek vier in de Top 2000. Zijn ontwapende nuchterheid zorgde voor veel positieve reacties op social media. Zo sprak hij zich onder meer uit tegen de gouden platen in de muziekindustrie. ,,Ik vind het altijd een beetje gek als ik een gouden plaat in een programma zoals die van jou moet krijgen. Dat ik dan heel verrast moet gaan doen, terwijl ik dan precies weet wanneer ik dat ding krijg. Ik heb hem ook nog voor de helft zelf betaald. Dat geldt voor iedereen. Ik wil niet zo'n rare poppenkast.”



Vera vindt dat het vooral is om jezelf op te hemelen. ,,Zie mij eens lekker wat veren in mijn reet gestoken krijgen in een programma. En dat krijg ik al genoeg, want er staan zalen vol met mensen en die vinden het hartstikke leuk als ik een paar liedjes kom spelen. Maar dat hoeft dan niet nog eens extra aangedikt te worden.”



Inmiddels is zijn nummer ook populair op uitvaarten. Grappend: ,,Ik kreeg op een gegeven moment zoveel aanvragen voor crematies en begrafenissen. Ik denk als ik ze allemaal pak, vraag twee ruggen, dan hoef ik anderhalf jaar te werken en dan ben ik miljonair.” Dan weer serieus: ,,Maar ik doe geen begrafenissen en als ik ze zou doen, zal ik er geen geld voor vragen.”

Grappig

Hij wil geen concessies doen aan de muziek. ,,Ik doe ook geen bedrijfsfeesten. Ik ga echt niet voor iemand van Shell lekker dik mijn zakken vullen als deze mensen de planeet om zeep helpen.” Britt Dekker, die ook aan tafel zat, riep: ,,Jij bent echt grappig. Sowieso jij bent een van de beste artiesten van ons land, maar ik wist niet dat je zo droog was.”



Op social media wordt er ook volop gereageerd op de opmerkingen van Vera in de laatste Pauw. ‘Fantastisch, hoe Danny Vera de hypocrisie en flauwekul met betrekking tot gouden platen met de grond gelijk maakt!’ schrijft iemand. Een ander noemt hem ‘een mooi mens’ en een volgende twitteraar schrijft: ‘Wat is Danny Vera toch een leuke en authentieke man'.



De finaleuitzending van Pauw was met 1,3 miljoen kijkers de op twee na best bekeken aflevering van de talkshow ooit. Alleen het Achtuurjournaal (bijna 1,7 miljoen) en The Voice of Holland (ruim 1,7 miljoen) trokken meer kijkers.