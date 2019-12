1,3 miljoen Ik Vertrek-kijkers zien ‘voorgelogen’ Marjon en Vincent ploeteren in Tsjechië

,,Het komt er eigenlijk op neer dat we een beetje zijn voorgelogen. Een beetje veel, toen we dit huis kochten. Het schijnt dat er al tien jaar een plan ligt om een autoweg langs onze boerderij te bouwen. En dat betekent dat we hier niet mogen bouwen. Geen camping mogen beginnen, geen vakantiehuisjes. Dus ik ben heel even echt heel zuur en boos’’, vertelde een verslagen Vincent, die na een gesprek met de burgemeester juist vertrouwen had gekregen in zijn plannen.



Het Brabantse stel besloot over te gaan tot plan B: het beginnen van een bed & breakfast. Tot overmaat van ramp werd hun eerste winter in Tsjechië de strengste in lange tijd. Vincent, wederom met verdriet: ,,We zijn in een behoorlijke dip beland. Ook omdat we erachter zijn gekomen dat het financieel niet haalbaar is wat we willen.’’ Marjon sprak van een ‘negatieve spiraal'. ,,Dan zie je het niet zitten en ga je de hele dag tv kijken. Je wordt depressief en denkt dat het nooit meer gaat lukken.’’