Breaking bad-acteur Mark Margolis (83) overleden

De Amerikaanse acteur Mark Margolis is donderdag op 83-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend door zijn rollen in Breaking bad en Better call Saul . Hij overleed in New York na een kort ziekbed.

Dat maakte zijn zoon Morgan Margolis bekend. Bij fans is Mark Margolis vooral bekend door zijn rol als de wraakzuchtige drugskoerier Hector ‘Tío’ Salamanca - een drugsbaas die aan een rolstoel gekluisterd zat en niet kon praten - in de tv-series Breaking bad en de spin-off Better call Saul. In 2012 werd hij genomineerd voor een Emmy voor zijn rol in Breaking bad.

Margolis brak door met zijn rol in Scarface. Daarin speelde hij schurk en bodyguard Alberto, alias The Shadow. Hij had rollen in films als Noah, Black swan, The wrestler en Pi en in tv-series zoals Law & order, Californication en American horror story. Daarnaast speelde hij in meer dan vijftig toneelstukken, waaronder Uncle same en The Golem.

,,Hij was uniek. We zullen nooit meer iemand zoals hij zien”, laat zijn manager Robert Kolker weten. ,,Hij was een gekoesterde partner en een levenslange vriend. Ik had het geluk hem te kennen.”

