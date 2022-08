Zwoegen met minder stikstof: even terug in de tijd met trekpaarden op de akker in Burgh-Haamstede

Kopen voor een habbekrats of gratis gebruiken: Noord-Beveland wil helderheid over grenzen overhoek­jes

WISSENKERKE - Noord-Beveland brengt dorp voor dorp in kaart welke stukjes gemeentegrond in gebruik zijn bij inwoners. Niet om alles terug te eisen, maar om te verkopen of in bruikleen te geven. In deze strookjes liggen vaak leidingen.

