Zwembad Dol-fijn in zware problemen: ‘We hebben geen rooie cent meer’

Bouw verpleeg­huis Cornelia ligt stil: bouwbe­drijf Sprangers zit in de problemen

17:49 ZIERIKZEE - De bouw van het nieuwe verpleeghuis Cornelia aan de Emil Sandströmweg in Zierikzee ligt stil. Bouwbedrijf Sprangers zit in de financiële problemen. Zorgaanbieder Allévo is met de bouwer in overleg.