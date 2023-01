Zweet en zere rug kleven aan optreden Ellen Foley

De kreet Stop right there! I wanna know right now is genoeg om direct de herinnering aan Paradise by the Dashboard Light op te roepen. De naam van Ellen Foley is voor eeuwig verbonden aan deze megahit met Meatloaf, die overigens begin vorig jaar op 74-jarige leeftijd is overleden. Haar samenwerking met deze zanger/acteur, met als echte naam Marvin Lee Aday, was van zeer korte duur. Ellen Foley koos bewust voor een solocarrière.