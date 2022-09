Zweefvliegtuig verloor gewichten bij Burgh-Haamstede

Het gaat niet om grote gewichten, verzekert bestuurslid Jan Cullens van Zweefclub Haamstede. ,,Het zijn heel kleine blokjes van een centimeter of acht en ongeveer twee centimeter dik.” Het systeem wordt in een bepaald type toestel gebruikt om te zorgen voor een goede evenwichtsverhouding. ,,Als je twee vliegers hebt en het zwaartepunt zit aan de voorkant, kun je dat compenseren met contragewichtjes in de staart.”

Volgens Cullens heeft één blokje een auto geschampt. ,,Er waren geen mensen in de buurt. Over de schade is netjes overleg geweest met de eigenaar.” Hoe de blokken konden loskomen, is nog een raadsel. Dat de Onderzoeksraad de kwestie bekijkt, is een standaardprocedure, aldus Cullens. ,,We willen altijd weten wat is er gebeurd en hoe we het in de toekomst kunnen voorkomen.”