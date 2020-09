Zwaar ongeluk in Dreischor, auto op kop in de sloot

Jaap tuurt meer naar boven dan wie dan ook; dit keer samen met leerlingen uit Zierikzee

22 september ZIERIKZEE - Hij tuurt meer naar boven dan wie dan ook. Jaap Oostvogels is dé boomveiligheidsinspecteur van Schouwen-Duiveland. Alle 24.000 gemeentelijke bomen houdt Oostvogels in de smiezen. Dinsdag was hij op 't Kofschip in Zierikzee waar een nieuw lespakket ‘Bomen? Boeien!’ werd gepresenteerd