Zussen wachten op een hele oude vriendin: ‘We kennen elkaar al meer dan zestig jaar’

,,We zijn iets te vroeg, daarom zijn we hier buiten aan het wachten. We bezoeken een hele oude vriendin die we al meer dan zestig jaar kennen. Ze woont sinds verleden jaar in dit verzorgingstehuis, Onder de Wieken. We kunnen om elf uur terecht", zegt Els. Zij en haar zus komen uit Rotterdam - ,,Geboren en getogen” - en logeren een paar dagen in hotel Mondragon. ,,Dat doen we elke keer als we hier zijn", zegt Grada, ,,We komen twee keer per jaar.”