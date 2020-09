Zoutmaker Clerx haalt de smakelijkste kristallen uit de Oosterschelde

Bewoners buurt Zierikzee verrast met een miljoen euro

15 september ZIERIKZEE - Bewoners van de Nunnenplaat in Zierikzee lopen deze week net iets vrolijker in hun straat dan anders. Althans, degenen die meededen met de Postcode Loterij. Want die kwam gisteren een miljoen euro verdelen in de wijk Poortambacht.