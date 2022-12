Zonder gemor is de crisisnoodopvang in Zierikzee verlengd

Gladheid | Update | met video Kettingbot­sing met zeven auto's op N57 door gladheid, lijnbus ramt gevel in Westkapel­le

De N57 en de Oosterscheldekering bij Burgh-Haamstede zijn vanochtend volledig afgesloten geweest vanwege een kettingbotsing met meerdere voertuigen. Een auto sloeg meerdere keren over de kop. Een inzittende is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De weg is inmiddels weer open.

