Zomerdrukte op Schouwen zorgde voor ergernis, maar maakte voor ondernemers ook veel goed

Al is de echte topdrukte in dit een na laatste weekend van augustus voorbij, alsnog blijft het flink druk in de Schouwse badplaatsen. De straten vol fietsers, terrassen worden goed bezocht en de rij voor een ijsje is onverminderd lang. Ook bij Fietsverhuur Zeeland aan de Burghse weg is het nog altijd een komen en gaan van mensen die een fiets komen halen of brengen. Erwin van der Wekken: “De afgelopen weken waren er dagelijks steeds zo’n 250 fietsen verhuurd en hadden we nog maar een handjevol materiaal over. Het was een bizarre zomer. Ons voorjaar is gered door de verkoop, iedereen ging van de weeromstuit een fiets kopen. En daarna huren. De verhuur liep als een malle.”