Zo vonden twee broers het nest met Aziatische hoornaars: 'Onze drone werd onmiddellijk aangevallen'

Herplaatsing asieldieren in Zierikzee gaat goed

30 september ZIERIKZEE - Een paar honden, jonge en bejaarde katten en een paar konijnen. Daar geeft het dierenasiel in Zierikzee momenteel onderdak aan. Niet overmatig veel, zegt assistent beheerder Naïm El Felyani. ,,Het is wel eens drukker geweest.'' De herplaatsing van dieren gaan momenteel snel. Het inzetten van Facebook helpt daarbij enorm. ,,Als wij een zwerfkat binnen krijgen is het eerste wat we doen een foto op Facebook zetten en dat werkt heel erg goed.'' Katten zijn regelmatig wel gechipt, maar dan is de registratie niet compleet of verouderd. Dat bemoeilijkt de zoektocht naar de eigenaar. Komende woensdag houdt het asiel open huis.