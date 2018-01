Zo'n opbrengst voor KiKa maakt alles goed

Christianne wist dat die monsterloop in New York geen makkie zou worden. Zonder ook maar een greintje hardloopervaring en met twee jonge dochters aan haar rokken schreef ze zich spontaan in. Vastbesloten geld binnen te harken voor KiKa, Kinderen Kankervrij . ,,Ik heb er zelf gelukkig niet mee te maken, maar daarom kan ik dit juist doen.''

Ze haalde de finish, maar heeft de marathon van Berlijn door haar knie nu toch op de lange baan geschoven. Omdat ze graag in de weer wil blijven voor KiKa, heeft ze met nog wat andere mensen het Run for KiKateam Schouwen-Duiveland opgericht. Om samen mee te doen aan de Kika Run in Rotterdam. Ook haar vierjarige dochter Amber doet mee. Wie zin heeft om zich bij het team aan te sluiten, is welkom. ,,Het is leuk en gezellig, of je nu sportief bent of niet. Of misschien wat sportiever wilt worden. Leuk om van tevoren eens samen te trainen. Samen bereik je meer dan alleen.''