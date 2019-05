Zo leert pony Milly dat de trailer niet eng is

,,Kijk, dat willen we ze nu juist afleren”, zegt Nicolette Bleiji van Gedragscentrum Zeeland. Even daarvoor heeft een medewerker zich met een halster lelijk in de hand gesneden, omdat een paard panisch was. De eerste Open Dag bij de stallen van Bleiji is opgezet door stagiaire Merel Boot. Ze zit op het Scalda Groencollege en volgt daar de opleiding Bedrijfsleider Paardensport- en houderij. Haar examenopdracht luidt: organiseer een evenement.

Vertrouwen

Op de Open Dag doen tien paarden mee. ,,Wij geven bekendheid aan ons bedrijf en aan onze geweldloze manier van werken met paarden. Wij trainen ze op het gebied van gedragsproblemen, trailerladen en geven jonge paarden een goede start om zo vol vertrouwen aan hun carrière als rijpaard te gaan beginnen”, aldus Bleiji.

Tijnie van Gerdingen is vanuit Stellendam naar Ouwerkerk gekomen met haar pony Milly, die problemen heeft om de trailer binnen te gaan. ,,Vaak blijft ze voor de klep staan. Door ze te belonen wanneer ze een stap maakt, door de druk van het halster te verlichten, leer je ze te luisteren. Wij hebben Milly sinds september vorig jaar. Ze was te pittig voor het gezinnetje waar ze eerst was. Deze Open Dag is leerzaam voor haar. Een andere omgeving, niet te veel op mij leunen en meer op zichzelf zijn is goed voor Milly. De bedoeling is dat ik haar alleen een trailer in krijg voortaan. Nu moeten we dat altijd met zijn tweeën doen”, aldus Van Gerdingen. Op de achtergrond knikt haar partner instemmend.

Gedragscentrum Zeeland is de afgelopen jaren behoorlijk hard gegroeid. ,,Aan een open dag hebben wij eerlijk gezegd nooit gedacht. Leuk dat een stagiaire dat kan oppakken. Werk met paarden heeft eerste prioriteit. Er zijn veel paardenmensen op het eiland Schouwen-Duiveland. Of dit meer is dan in andere delen van Nederland zou ik niet weten”, aldus Bleiji, die gedurende de dag alles in het oog houdt. Als een paard uit de bak, richting stal lopend, onrustig doet. ,,Een training houdt nooit op. Waar kijk je naar: juist de billen”, blijft ze les geven.

