Zo ga je op wereldreis, zo lig je in Bruinisse: cruiseschepen gestrand in haventje van Zijpe

Een vrouw schuifelt over de kade. Het gaat traag, want ze is de jongste niet meer en haar benen werken niet mee. Haar blik is gericht op haar wandelstok, die ze telkens een centimeter of dertig verplaatst. Ze ziet niet de meeuwen die boven haar hoofd vliegen, het meisje dat op haar paard voorbij draaft, de oestervisser die zijn vangst over plastic bakken verdeelt.