ZMf haalt 20.000 euro op voor procedure tegen Brouwerseiland

Bibliotheekman Van Gool verdient een lintje voor landelijke leesbevordering

15:09 BURGH-HAAMSTEDE - Jef van Gool, landelijk motor achter de georganiseerde lees- en literatuurbevordering, is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De inwoner van Burgh-Haamstede kreeg de koninklijke onderscheiding woensdag uit handen van burgemeester Gerard Rabelink van Schouwen-Duiveland. De uitreiking vond plaats bij de aftrap van Nederland Leest in de bibliotheek van Amersfoort.