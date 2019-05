Zilveren zakhorloge van Johans opa gestolen uit winkel Burgh-Haamstede

Video Middeleeuw­se taferelen in Zierikzee bij viering 800 jaar stadsrech­ten

12 mei ZIERIKZEE - Alsof je even terug in de tijd was vandaag in de binnenstad van Zierikzee. De Noord- en Zuidhavenpoort, de Oude Haven, het Kraanplein, het Havenpark en het Havenplein waren omgetoverd tot een historische stad zoals die er in 1219 moet hebben uitgezien.