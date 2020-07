Zilte boel bij jubilea koorlid Jan Hoos: ‘Wat een geweldige verrassing’

Rolbrug over de sluis bij Brouwersha­ven is direct een hit: ‘Mensen hebben er een ommetje bij’

30 juli BROUWERSHAVEN - Yes! Hij is terug. De rolbrug over de sluis bij de haven van Brouwershaven. Dinsdag werd de brug in gebruik genomen. ,,En het is gelijk een hit", merkt havenmeester Marjolein Bokma.